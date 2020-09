Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a explicat că dublarea alocațiilor ar presupune un efort bugetar de aproximativ 7 miliarde de lei, ceea ce înseamnă, potrivit demnitarului liberal, o creștere a deficitului cu 0,6%. Creșterea alocațiilor este o prioritate pentru PNL, susține premierul, dar majorarea „trebuie făcută ținând cont de realitatea economică, de resursele aflate la dispoziția bugetului”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.