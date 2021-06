Ludovic Orban a răspuns marți criticilor aduse de o parte a membrilor PNL care l-au acuzat că duce o campanie murdară pentru aceste alegerile interne, în contextul în care președintele Camerei Deputaților, s-a întrebat ironic dacă Florin Cîțu poate vorbi despre suflu nou în PNL, având în vedere că în spatele său stau Raluca Turcan sau Alina Gorghiu. Ludovic Orban a precizat că nu a fost vorba despre un atac:

“Nu i-am arătat cu degetul. În conferința de presă de la Craș Severin am fost întrebat cu privire la ceea ce înseamnă suflu nou și revendicarea faptului că să vină cu un suflu nou și mi-am pus un semn de întrebare dacă s epoate vorbi cu un suflu nou dacă ai îns pate oameni cu vechime în PNL.

Am spus și ceea ce mă privește pe mine, în totdeauna trebuie să existe o îmbinare foarte echilibrată între înțelepciunea, experiența membrilor mai vechi ai partidului, chiar i-am lăudat pe cei pe care i-am lăudat și cei mai tineri care vin cu curaj, cu entuiasm și că trebuie să existe un echilibru între trăsăturile celor cu experiență și cei care sunt mai noi. Nu a fost sub nicio fromă o critică. Asta este o victimizare. Uitați-vă și dumneavoastră ce se întâmplă în peisajul mediatic, inclusiv chestia asta că facem ședință de Birou Executiv și vi se dau fișiere audio cu atacurile la adresa mea în ședințele Biroului Executiv, neasumate public”, a spus Ludovic Orban.

