Ludovic Orban: După ce a vrut să lase România fără Guvern, PSD vrea să lase România fără buget. Cer parlamentarilor să fie responsabili și să susțină rectificarea bugetară cum am hotărât-o (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban face apel la parlamentari să susțină ordonanța de urgență privind rectificarea bugetară în forma în care a fost stabilită de Guvern, pentru că, spune prim-ministrul, ”orice cheltuială suplimentară (...) se va întoarce împotriva tuturor românilor”.

„După ce au vrut să lase România fără Guvern, astăzi, PSD vrea să lase România fără buget. Solicit parlamentarilor să susțină ordonanța de urgență pe rectificarea bugetului de stat pentru că ea este construită pe baza analizelor, a studiilor de impact. Orice cheltuială suplimentară este introdusă în dezbaterea OUG de rectificare a bugetului se va întoarce împotriva tuturor românilor, va accentua dezechilibrele și riscă să compromită perspectivele de relansare economică pe care le-am construit pe termen mediu și lung. Cer parlamentarilor să fie responsabili și să susțină rectificarea bugetară cum am hotărât-o. Și așa am făcut eforturi extrem de mari pentru a găsi resurse să creștem veniturile unor categorii importante, să creștem punctul de pensie, să găsim resurse pentru a crește alicațiile pentru copii, am găsit resurse să susținem autoritățile locale în eforturile pe care le fac pentru a putea face față cheltuielilor în timp de pandemie”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat de ca face Guvernul dacă social-democrații vor decide totuși majorarea pensiilor cu 40%, așa cum arăta proiectul inițial, Ludovic Orban a răspuns: ”Proiectul a fost votat demult, proiectul nu a avut la bază nimic, niciun fel de analiză, de prognoză economică, a fost adoptat într-o perioadă în care nu era pandemie, nu era criză economică. Între timp, trăim într-o altă realitate, o realitate care nu este numai a României, ci este a întregii lumi. Ne confruntăm cu o criză economică provocată de pandemie, căreia trebuie să-i facem față și trebuie să ne adaptăm toate cheltuielile, toată gândirea buetară, la situația în care ne găsim. Ne confruntăm cu o contracție economică de 3,9% pe primul semestru. Sigur că este o contracție economică mult mai mică decât cea medie, la nivel european, care este de 8,3%, dar este o contracție economică care duce la scăderea veniturilor, care trebuie să ne îndemne la prudență în generarea de cheltuieli.

De altfel, Orban a anunțat recent că, Guvernul va sesiza Curtea Constituțională dacă PSD va veni cu amendamente în Parlament a proiectul de lege privind rectificarea bugetară, amendamente care să prevadă majorarea pensiilor cu 40% și creșterea salariilor profesorilor din luna septembrie.

În acest context, Ludovic Orban a acuzat PSD că practică un mod iresponsabil de a face politică și că a a provocat cheltuieli bugetare pentru care nu există resurse.

”În ultimele patru luni, majoritatea dominată de PSD, într-un populism inexplicabil, ne-a provocat noi și noi cheltuieli pentru care nu există, efectiv, resursele pentru a putea face față notei de plată provocate de PSD. PSD trebuie să înțeleagă că acest mod iresponsabil de a face politică nu mai poate să continue pentru că el va face rău fiecărui român. Cui folosește dacă România va fi retrogradată în evaluările agențiilor de rating?

Vă dau un exemplu, apropo de toate minciunile care sunt lansate de PSD: singura lună, de când suntem la guvernare în care ne-am împrumutat mai scump decât guvernele PSD (...) este luna februarie, în care ne-am împrumutat mai scump, tot din cauza PSD, pentru că în luna februarie au dat jos Guvernul, atunci când ne-am angajat răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi”, a mai precizat șeful Guvernului.

