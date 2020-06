Ludovic Orban, după ce numărul de cazuri îmbolnăvire cu Covid-19 a crescut: 'Orice creştere semnificativă poate să conducă la noi măsuri de restricţii'

Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, după ce numărul de cazuri de coronavirus a crescut în ultimele două zile, că este un semnal de alarmă și a avertizat că orice creştere semnificativă a numărului de cazuri de infectare cu noul coronavirus poate să ducă la noi restricţii. Șeful Executivului a transmis din nou îndemnul la responsabilitate şi respectarea măsurilor de protecţie: purtarea măștilor de protecție, distanțarea fizică și igiena riguroasă a mâinilor.

Premierul Ludovic Orban i-a îndemnat, din nou, pe români să se protejeze şi să respecte "distanţa fizică de protecţie sanitară", avertizând că "orice creştere semnificativă a numărului de cazuri poate să conducă la noi măsuri de restricţii".

Avertismentul acestuia vine după ce, joi și vineri, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că numărul cazurilor noi de îmbolnăvire cu Covid-19 a crescut. Mai exact, joi s-au înregistrat 238 de noi cazuri de Covid-19, iar vineri au fost anunțate alte 196.

”Aşteptăm să vedem evoluţia. Numai pe baza numărului de persoane diagnosticate pozitiv într-o zi nu e bine să formulezi opinii. Sigur că e un semnal de alarmă şi va trebui să urmărim cu şi mai mare atenţiece se va întâmpla”.

Premierul a transmis din nou îndemnul la responsabilitate şi respectarea măsurilor de protecţie.

”Îndemnul meu pentru români este acelaşi: protejaţi-vă, purtaţi masca, respctaţi distanţa fizică de protecţie sanitară, nu interacţionaţi de aproape cu oamenii. Rolul acestei relaxări, o relaxare graduală care – aşteptând ca românii să respecte regulile aşa cum le-au respectat – este să putem să ţinem sub control răspândirea acestuia virus”, a mai afirmat Ludovic Orban.

Premierul a avertizat că, dacă numărul de cazuri creşte semnificativ se va ajunge la noi restricţii. ”Orice creştere semnificativă a numărului de cazuri poate să conducă la noi măsuri de restricţii”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.