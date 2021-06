Ludovic Orban, după declarațiile lui Florin Cîțu despre remaniere: După criza generată ca urmare a revocării lui Voiculescu, a fost adoptat un act adițional la acordul din coaliție. Regulile trebuie respectate (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, marți, că premierul Florin Cîțu, când ia decizii despre o eventuală remaniere a Guvernului, trebuie să țină cont de prevederile Constituției, de acordul ce stă la baza funcționării coaliției de guvernare, dar și de actul adițional la acesta, semnat după criza generată de demiterea lui Vlad Voiculescu. Orban a punctat că lumea funcționează după reguli, iar regulile trebuie respectate.

Declarațiile vin după ce, cu o zi în urmă, premierul Florin Cîțu a ținut să precizeze că „remanierile se anunţă, nu se discută”.

