Președintele PNL, Ludovic Orban, susține că demiterea ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu a fost o decizie bună, potrivit Antena 3.

Întrebat dacă este o decizie corectă plecarea lui Vlad Voiculescu din fruntea Ministerului Sănătății, liderul PNL a spus: „Cu siguranță, da!”

Vlad Voiculescu și Andreea Moldovan au fost demiși, miercuri, din funcțiile deținute în cadrul Ministerului Sănătății. Decretul de revocare din funcție a lui Voiculescu a fost semnat deja de președintele Klaus Iohannis, iar decizia de eliberare din funcția de secretar de stat a Andreei Moldovan a fost publicată în Monitorul Oficial.

„Astazi, 14 aprilie, i-am inaintat domnului presedinte Klaus Iohannis documentele de revocare din functia de ministru al Sanatatii a domnului Vlad Voiculescu. Interimatul functiei va fi asigurat de catre domnul Dan Barna, pana la numirea unui nou ministru la conducerea Ministerului Sanatatii. Totodata, am decis demiterea din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii a doamnei Andreea Moldovan, iar decizia va fi publicata in Monitorul Oficial in cursul zilei de astazi”, a anunțat Florin Cîțu, miercuri, într-o informare a Guvernului.

Prima explicație a premierului Florin Cîțu despre demiterea lui Vlad Voiculescu

”Ca să avem succes în lupta cu pandemia, am spus mereu că este nevoie de încredere în instituțiile statului, în instituțiile care administrează această perioadă dificilă. În acest context, pentru a mă asigura că încrederea în instituțiile statului rămâne, am decis să fac o schimbare la vârful Ministerului Sănătății. Vreau să-i asigur pe toți românii că eu cred cu tărie în această coaliție de guvernare, pentru că s-a constituit în urma votului românilor, în jurul unor valori, al unor idei și nu în jurul unor persoane”, a spus Florin Cîțu.