Ludovic Orban, după denunțul depus de PSD la DNA: Bazaconii. Cred că procurorii ar trebui să fie foarte ocupați cu multiplele furăciuni făcute de social-democrați

Premierul Ludovic Orban, liderul PNL, a făcut o nouă serie de precizări cu privire la strategia liberalilor pentru alegerile locale din 2020, luni, și a anunțat că toți candidații formațiunii vor respecta regulile de siguranță sanitară atât pe perioada campaniei electorale, cât și în ziua votului. Cu această ocazie, prim-ministrul a vorbit și despre „racolările” de la PSD și spune că nu „încurajează” astfel de mutări.

„Am făcut evaluarea înțelegerilor sau alianțelor pe care le-am făcut în diferite circumscripții electorale și am stabilit modul de coordonare. De asemenea, am discutat încă o dată și insist extrem de mult, chiar până la apariția normelor de protejare a sănătății publice care vor fi emise de Ministerul Sănătății, Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul de Interne. Am insistat ca toți candidații PNL și susținătorii lor să respecte aceste norme. Noi, de altfel, am adoptat prin decizia Biroului Politic Național aceste reguli de protejare a sănătății publice a cetățenilor pe perioada campaniei și în ziua votului”, a subliniat prim-ministrul Ludovic Orban.

Întrebat ce crede despre denunțul depus la Direcția Națională Anticorupție de către PSD, pe numele mai multor lideri liberali, pe motiv că ar fi fost racolați primari PSD pentru a trece la PNL, Ludovic Orban a răspuns: „Bazaconii. Nu ne e teamă. Așteptăm DNA să se pronunțe pe orice temă. Cred că DNA ar trebui să fie foarte ocupat cu multiplele furăciuni care au fost făcute de PSD și care sunt făcute în continuare de PSD, de modul în care duc campania. Chiar mi se pare jenant din partea PSD să vorbească de acest subiect, în condițiile în care vă dau numai un exemplu, la Buzău, fieful președintelui PSD, Marcel Ciolacu, din 89 de primari peste 80 de primari în funcție sunt candidați din partea PSD. La Olt, mâna dreaptă a domnului Ciolacu, unde este domnul Stănescu, din 114 primari peste 100 de primari în funcție sunt candidați din partea PSD. Mai degrabă în județele conduse de PSD miroase a presiune pusă asupra primarilor pentru a candida din partea PSD”.

Întrebat cum au ajuns, totuși, primari PSD să candideze pe listele PNL, el a explicat: „Au mai fost și comasări prin absorbție cu reprezentanții ALDE și o serie de primari au venit. Cunoașteți punctul meu de vedere, nu încurajez acest lucru și, de-a lungul timpului, nu am apreciat acest fenomen”.

