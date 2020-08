Ludovic Orban, după denunțul depus de PSD la DNA: Bazaconii. Cred că procurorii ar trebui să fie foarte ocupați cu multiplele furăciuni făcute de social-democrați (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban, liderul PNL, a făcut o nouă serie de precizări cu privire la strategia liberalilor pentru alegerile locale din 2020, luni, anunțând că toți candidații formațiunii vor respecta regulile de siguranță sanitară atât pe perioada campaniei electorale, cât și în ziua votului. Cu această ocazie, prim-ministrul a vorbit și despre „racolările” de primari PSD și spune că nu „încurajează” astfel de mutări.

