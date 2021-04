Ludovic Orban: Am convenit să semnăm o completare la acordul de coaliție care să ducă la creșterea încrederii între parteneri. Cei care au pariat pe faptul că nu ne vom înțelege și-au făcut iluzii (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat la finalul ședinței coaliției, că partenerii de guvernare au ajuns la un acord. Este vorba despre o completare la acordul prin care a fost formată coaliția. ”Cei care au pariat pe faptul că nu ne vom înțelege și-au făcut iluzii”, a spus Ludovic Orban.

”După două zile de discuții serioase, am convenit să semnăm o completare la acordul de coaliție, care să aducă proceduri și puncte de vedere care ducă la creșterea încrederii între parteneri, la îmbunătățirea mecanismelor de funcționare a coaliției și să crească performanța de guvernare.

Formațiunile politice care au constituit această coaliție sunt conștiente de responsabilitatea pe care o au de a asigura o bună guvernare României și de a pune în practică programul de guvernare pentru care ne-am angajat în fața Parlamentului și, de asemenea, să urmărim atingerea obictivelor acestui program de guvernare.

Cei care au pariat pe faptul că nu ne vom înțelege și-au făcut iluzii. Suntem o coaliție care cooperează, este într-un dialog bazat pe respect reciproc, încredere, solidaritate și suntem preocupați de o guvernare care să ducă la o îmbunătățire semnificativă a vieții cetățenilor români”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.