Ludovic Orban, după întâlnirea cu președintele israelian Reuven Rivlin: „Potențialul cooperării bilaterale este enorm, iar Statul Israel are o expertiză remarcabilă în domenii deosebit de relevante pentru viitor”

Cooperarea dintre România și Israel este construită pe un fundament solid de respect reciproc și de profundă prietenie, a declarat Ludovic Orban, liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, în contextul vizitei efectuate la Parlament de președintele israelian Reuven Rivlin.

Ludovic Orban, despre întâlnirea cu Reuven Rivlin și cooperarea dintre România și Israel

„A fost o onoare și o plăcere să îl avem astăzi invitat la Parlament pe Excelența Sa domnul Reuven Rivlin, președintele Statului Israel, aflat în vizită oficială în România. I-am transmis domnului președinte că soarta a făcut să ne vedem într-un interval foarte scurt, de două ori, și mi-a rămas vie amintirea frumoasei întâlniri pe care am avut-o într-un Ierusalim în care, practic, hotelul era deschis numai pentru delegaţia română”, a declarat marți fostul premier.

Ludovic Orban spune că l-a asigurat pe președintele Reuven Rivlin că și pentru partea română relația bilaterală „are o însemnătate deosebită”.

„Cooperarea dintre România și Israel este construită pe un fundament solid de respect reciproc şi de profundă prietenie. L-am asigurat pe președintele Reuven Rivlin că şi pentru noi are o însemnătate deosebită această relaţie, pe care ne dorim să o continuăm în aceeaşi manieră excelentă. Potenţialul cooperării bilaterale este enorm, iar Statul Israel are o expertiză remarcabilă în domenii deosebit de relevante pentru viitor. De aceea, am salutat iniţiativa de a stimula dialogul şi cooperarea dintre companiile româneşti şi cele israeliene, în beneficiul ambelor părţi. La nivel parlamentar, vom sprijini atât consolidarea relaţiilor dintre ţările noastre, cât şi toate propunerile care conduc la o viaţă mai bună pentru cetăţenii noştri”, a adăugat Ludovic Orban.

Reuven Rivlin – care în timpul vizitei în România s-a întâlnit și cu președintele Klaus Iohannis, și cu premierul Florin Cîțu – a declarat în Parlament că „România este o adevărată prietenă a poporului evreu şi a Israelului, stat evreiesc şi democratic, în care tot cetăţenii sunt egali în drepturile lor”.