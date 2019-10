„Formula cu care ne prezentăm în fața românilor este o formulă de guvern care este rezultatul discuțiilor cu mai mulți parteneri care au fost alături de noi și care au asigurat succesul moțiunii de cenzură. (...) Dacă astăzi unul dintre partidele care au votat moțiunea de cenzură preferă să rămână alături de Viorica Dăncilă este problema acelui partid, nu este problema noastră. În ceea ce ne privește, am purtat negocieri cu toți ceilalți parteneri politici. Formula de guvern este o formulă agreată și acceptată prin intermediul unor înțelegeri politice, negociate, care vor fi supuse ratificării Biroului Politic al PNL (...) și sincer nici nu mi-aș dori să guvernez alături de Victor Ponta”, a spus Ludovic Orban.

