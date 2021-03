Ludovic Orban, după protestele anti-restricții: Solicitările mi se par destul de neclare. Ce ar trebui? Să moară mai mulți oameni? (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL a vorbit, marți, despre protestele anti-restricții care au avut loc în ultimele zile, în mai multe orașe din țară. Liderul PNL susține că solicitările protestatarilor sunt neclare, restricțiile fiind necesare.

„Solicitările protestatarilor mi se par destul de neclare, adică nu înțeleg. În România sunt zeci de mii de familii care și-au pierdut oameni dragi din cauza Covid-ului. Ce ar trebui? Să moară mai mulți? Toate măsurile luate nu urmăresc decât scopul de a păzi viața și sănătatea cetățenilor români. Nimeni nu le instituie de dragul acestor măsuri. Ele sunt necesare. Nu contest dreptul oamenilor de a protesta, dar aceste acțiuni de protest trebuie să se desfășoare în cadrul legal și nu trebuie să se ajungă la violență”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat și despre măsura închiderii magazinelor la ora 18, Ludovic Orban susține că românii își pot organiza programul astfel încât să nu aglomereze spațiile comerciale.

”Cu atât mai puțin să se recurgă la distrugeri de bunuri publice, agresiuni. Condamn cu tărie formele de agresiune. Evident, susțin că e dreptul cetățenilor români să-și exprime punctul de vedere. Se știe foarte clar că este folosită ca și pretext pandemia, se exploatează o stare de spirit determinată de această pandemie care a determinat măsuri care au pus la grea încercare răbdarea românilor. Nu există alte soluții pentru a apăra viața și sănătatea românilor. Aceste soluții sunt folosite în toate țările din lume. Noi am urmărit permanent să existe un echilibru”, a precizat Ludovic Orban.

Oamenii au ieșit în stradă luni seară în București și în marile orașe ale țării. În Capitală a avut loc și un episod violent, în care mai mulți indivizi au aruncat cu pietre și sticle în jandarmi. În urma violențelor din Piața Unirii din Capitală, 12 jandarmi au fost răniți, 188 de persoane au fost duse la Poliție și au fost aplicate peste 200 de sancțiuni.

O reacție a venit, marți, și din partea președintelui Klaus Iohannis.

Șeful statului precizează că demonstrațiile și protestele sunt firești în orice democarție funcțională, însă sunrt complet intolerabile "manifestările violente, extremismul, xenofobia, (...) ascunse grosolan în spatele unor revolte îndreptate împotriva unor măsuri menite să protejeze viața și sănătatea tuturor".

