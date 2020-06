Ludovic Orban, după ședința de urgență pe tema inundațiilor: Vor fi evaluate pagubele cât mai rapid, pentru a fi despăgubiți proprietarii / Care sunt zonele încă aflate în pericol (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat că a participat la o ședință de analiză la Centrul de Comandă al Intervenției, pe tema inundațiilor care s-au produs în țară în ultimele zile. La discuții au participat mai mulți miniștri, secretari de stat, șeful IGSU și directorul Apelor Române. Șeful Guvernului s-a referit la riscurile de inundații în perioada următoare și a anunțat că, la nivel local, se vor constitui comisii ce vor evalua pagubele, astfel încât proprietarii să fie despăgubiți. Orban a mai spus că putem primi și bani europeni pentru despăbugiri, dar trebuie ca Bucureștiul să trimită în maximum 12 săptămâni o evaluare la nivel național a pagubelor. Inundații au făcut prăpăd în România în luna iunie, declarată cea mai ploioasă din ultima jumătate de secol. Trei persoane și-au pierdut viața, 71 au fost evecuați, iar o fetiță a dispărut în apele Cibinului și nu a fost găsită. Mai multe drumuri sunt blocate sau restricționate. Potrivit IGSU, au avut loc inundații în 29 județe. Președintele Klaus Iohannis a declarat că autoritățile trebuie să fie mai bine pregătite să facă față fenomenelor meteorologice extreme. Acesta a subliniat că nu mai este suficient să se construiască diguri, ci trebuie să se ia măsuri de conservare a fondului forestier și de împădurire.

Prim-ministrul Ludovic Orban a anunțat, la finalul unei ședințe la Centrul de Comandă al Intervenției, că oamenii afectați de inundații vor fi despăgubiți, după ce comisiile întrunite la nivelul prefecturilor vor evalua pagubele.

„Am luat măsura de constituire la nivelul prefecturilor a comisiilor de evaluare a pagubelor produse de inundații. Ele vor face evaluarea într-un timp cât mai scurt, astfel încât să intervenim cu fondurile necesare pentru reparații, pentru despăgubirea proprietarilor ale căror proprietăți au fost afectate. Putem apela și la finanțări din partea fondurilor europene. Va trebui să pregătim situația la nivel național a pagubelor în termen de maxim 12 săptămâni”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a mai precizat că Guvernul are la fondul de rezervă suma de 1,4 miliarde lei.

