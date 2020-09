Premierul Ludovic Orban, președintele PNL, susține o primă declarație după victoria lui Nicușor Dan în cursa pentru Capitală.

„Pentru noi, ca PNL, este o zi istorică. Pentru prima oară, de la Revoluție până astăzi, după 30 de ani, PNL înregistrează o victorie clară în alegerile locale și pentru prima oară PNL bate PSD fără drept de apel. (...) Suntem la a treia victorie în alegeri. Am câștigat alegerile pentru Parlamentul European cu 27%, am câștigat alegerile prezidențiale cu un scor istoric fără drept de apel și, iată, că astăzi reușim câștigarea alegerilor locale. Aceste victorii nu ne determină să ne bucurăm în mod excesiv. Ne vom bucura o zi, două, după care încărcați de răspunderea încrederii acordate de cetățenii români, care au ales primarii PNL, președinții de CJ ai PNL, ne apucăm de treabă, pentru că oamenii ne-au votat pentru programele de dezvoltare cu care ne-am prezentat, oamenii ne-au votat pentru calitatea candidaților, dar mai ales oamenii ne-au votat ca să îmbunătățim viața în orașele administrate de candidați liberali. (...) Mă bucur enorm că am eliberat Bucureștiul. Este o victorie pe care, hai să fim cinstiți, foarte puțini o așteptau și nu numai că este o victorie, dar este o victorie clară, care nu lasă loc de comentarii. Bucureștenii în majoritatea lor și-au dorit o schimbare, bucureștenii și-au dorit să elibereze Bucureștiul de caracatița PSD, care a sufocat întreaga administrație și care a împiedicat dezvoltarea Bucureștiului și realizarea marilor proiecte ale Bucureștiului”, a declarat Ludovic Orban.

Președintele PNL susține că, pe baza rezultatelor parțiale, se poate spune cu certitudine că liberalii au câștigat aproximativ 50% dintre consiliile județene și aproximativ 1.500 de posturi de primar „dacă nu și mai mult”.

„De asemenea, pe baza rezultatelor pe care le avem, care sunt parțiale, așteptăm confirmarea lor prin procesele verbale ale secțiilor de votare, putem să spunem clar că am câștigat aproximativ 50% dintre consiliile județene, că avem un număr de primari între 17 și 20 de primari de municipii reședință de județ și că, de asemenea, avem un scor de aproximativ 1.500 de primari dacă nu și mai mult. De asemenea, în ceea ce privește votul politic, PNL înregistrează un scor fără precedent în istoria sa, un scor care ne onorează, dar un scor care în același timp ne obligă. Aceste alegeri locale sunt doar începutul unei guvernări locale de succes și, de asemenea, începutul unei guvernări liberale de patru ani care să schimbe la față profund în bine România.