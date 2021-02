Ludovic Orban: E cel mai bun buget posibil. Trebuie să ne încadrăm într-o țintă de deficit, să reducem cheltuielile și să menținem actualul sistem de taxe și impozite

Ludovic Orban, liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, a declarat, luni, că proiectul de buget pus în dezbatere publică de Guvernul Cîțu este cel mai bun proiect ce putea fi făcut în actualul context economic. Acesta a insistat că trebuie să ne încadrăm într-o țintă de deficit de circa 7%, că trebuie să reducem cheltuielile și că trebuie să alocăm mai mulți bani pe investiții. Orban a precizat că e mulțumit de modul în care au fost distribuiți banii în acest proiect de buget.

„Proiectul de lege al bugetului de stat va fi adoptat de Guvern și va fi dezbătut în Parlament. Din punctul meu de vedere, așa cum e ca alocare pe ministere și ordonatorii principali de credite, e cel mai bun buget posibil.

Trebuie să ne încadrăm într-o țintă de deficit cât mai apropiată de 7%, trebuie să respectăm o nevoie de reducere a deficitului structural, de reducere a cheltuielilor pe termen mediu și lung și, în același timp, să menținem sistemul de taxe și impozite fără să introducem taxe și impozite noi.

Bugetul trebuie să dea semnalul clar că ne îndrepăm în direcția corectă de refacere a echilibrelor bugetare în următoarea perioadă, trebuie să fie un buget care să pună bazele relansării economice și care să permită cu adevărat creșterea veniturilor pe baza unei creșteri economice sustenabile, bazată pe investiții și pe creșterea absorbției fondurilor europene”, a declarat Ludovic Orban.

