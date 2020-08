Ludovic Orban: E o miză uriașă să eliberăm Bucureștiul de dominația incompetenței și corupției PSD-iste. PNL și USR-PLUS au 55% din opțiunile alegătorilor (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, s-a arătat încrezător că alianța PNL-USR/PLUS formată a nivelul Bucureștiului va câștiga alegerile locale din 27 septembrie și va înlocui administrația actuală a PSD. Orban a precizat că aceste partide au, împreună, 55% din opțiunile alegătorilor din Capitală. Acesta a mai ținut să precizeze că Nicușor Dan, candidatul lor la Primăria Generală, e „candidatul care are cea mai bună ofertă, cel ma puternic sprijin și cea mai bună capacitate de a dezvolta Bucureștiul”.

Întrebat în legătură cu șansele alianței de a câștiga primăriile din București, liderul liberal a explicat: „PNL e primul partid din București, USR-PLUS e al doilea partid din București ca încredere și intenție de vot. Împreună totalizăm aproximativ 55% din opțiunile alegătorilor. Campania noastră e foarte clară, foarte simplă. Ne adresăm bucureștenilor și, evident, alegătorilor pentru a-i determina în primul rând să iasă la vot. E o miză uriașă să eliberăm Bucureștiul de dominația incompetenței și corupției PSD-iste și să voteze cu candidații noștri și, la listele de consilieri generali sau consilieri locali, cine e cu PNL votează cu PNL, cine e cu USR-PLUS, votează cu USR-PLUS”.

Ludovic Orban a refuzat să comenteze în legătură cu candidatura lui Traian Băsescu la Primăria Capitalei: „Nu comentez. În ce ne privește, noi avem candidatul nostru, care e un candidat profesionist, dedicat intereselor bucureștenilor și e candidatul care are cea mai bună ofertă, cel ma puternic sprijin și cea mai bună capacitate de a dezvolta Bucureștiul și de a crește calitatea vieții în București, mă referi la Nicușor Dan”.

Președintele PNL a refuzat să precizeze și dacă Traian Băsescu, prin lansarea în cursa electorală, o va ajuta e Gabriela Firea.

Întrebat dacă în ultima săptămână a mai avut discuții cu liderii PMP, partid rămas în afara alianței formațiunilor de Dreapta din Capitală, Orban a răspuns: „Deci în ultima săptămână, de dimineață până noapte, am avut de rezolvat problemele României: am luat decizii importante, adoptând acte normative vitale pentru programe de dezvoltare economică, am adoptat rectificarea bugetară, prelungirea stării de alertă. Normal că sunt în comunicate în primul rând cu partenerii din USR/PLUS și cu cei de la PMP, cu care suntem în alianță guvernamentală. Comunicăm pe foarte multe teme. În ceea ce privește Bucureștiul, aceasta este formula care a rezultat din discuții. PNL a făcut alianță cu USR-PLUS pentru susținerea lui Nicușor Dan”.

