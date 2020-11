Ludovic Orban: Economia României nu-și poate permite încă un lockdown. Carantina totală ar pune în pericol trendul de creștere pe care îl avem cert

Premierul Ludovic Orban a declarat că România nu-și mai poate permite, din punct de vedere economic, încă un lockdown. O nouă carantină totală, a precizat prim-ministrul, va determina o nouă scădere economică și va anula revenirea înregistrată până acum. Orban a mai afirmat că, inclusiv datorită măsurilor guvernamentale, România stă mai bine la acest capitol decât alte state europene.

„Economia României nu-și poate permite un astfel de lockdown. Noi trebuie să menținem un echilibru între economie, că oamenii ăia au nevoie de locuri de muncă, oamenii trebuie să fie activi, să își desfășoare viața profesională în condiții cât mai aproape de normalitate...

Noi și în perioada stării de urgență nu am restricționat cum au făcut alții. Nu am redus activitatea economică la activitățile esențiale. Noi am încercat să păstrăm cât mai mutle activități economcie, să se desfășoare conform regulilor. Nu am închis șantiere, fabrici decât dacă au decis ei să nu lucreze.

Din punct de vedere economic, România nu-și poate permite încă un lockdown. Ar însemna încă o scădere economică ce poate pune în pericol trendul de creștere economică pe care îl avem cert. Am avut, pe trimestrul al treilea, 5,6% creștere economică raportată la trimestrul II. De asemenea, România, comparativ cu economiile europene, din punct de vedere al PIB, e cu 2,4% peste media europeană. Din punct de vedere al ratei șomajului, suntem la 2,3 - 2,4% sub rata șomajului medie la nivel european.

Și datorită măsurilor guvernamentale pe care le-am luat, România a avut un comportament economic corect”, a declarat premierul Ludovic Orban, duminică, pentru RTV.