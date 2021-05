Ludovic Orban: Este clar că politica economică dusă în perioada pandemiei și în cursul acestui an a dat roade. Trendul de revenire economică trebuie consolidat (VIDEO)

Ludovic Orban, liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, susține că trendul de revenire economică trebuie consolidat și că atât Guvernul, cât și majoritatea parlamentară generată de coaliție urmăresc „cu interes maxim dezvoltarea economică, investițiile, toate măsurile de sprijin către mediul de afaceri”.

Ludovic Orban, despre trendul de revenire economică

„România este pe primul loc între țările europene în ceea ce privește creșterea economică pe trimestrul I al anului 2021, cu o creștere economică de 2,8%. Este clar că politica economică dusă în perioada pandemiei și în cursul acestui an a dat roade, economia românească a intrat pe un trend rapid de revenire, cu o creștere economică pe două trimestre consecutive, care ne clasează ca țară pe primul loc în Uniunea Europeană. În continuare, Guvernul și majoritatea parlamentară stabilită de coaliție urmărește cu interes maxim dezvoltarea economică, investițiile, toate măsurile de sprijin către mediul de afaceri, pentru că acest trend de revenire economică trebuie consolidat, pentru că până la urmă nu există bunăstare fără creștere economică și nu există creștere economică fără investiții”, a declarat Ludovic Orban, marți, la Parlament.

Mesajul președintelui PNL vine în contextul în care economia României a crescut cu 2,8% în primul trimestru din 2021, un rezultat fără egal în rândul statelor din UE.

„Am promis, am făcut. Economia României a crescut cu 2.8% în primul trimestru din 2021. Felicitări, români! România are cea mai rapidă revenire economică din istorie, ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. Am luat cele mai bune măsuri și economia a răspuns pozitiv. Acum pregătim toate măsurile ca economia României post-pandemie să fie mai puternică, mai competitivă, mai rezilientă. În următorii ani, eu mă aștept la o creștere economică care să spulbere toate estimările făcute până acum și de care să beneficieze toți romanii”, afirma premierul Florin Cîțu.