Ludovic Orban: Este dreptul organizațiilor să desemneze reprezentanți în funcțiile de demnitate publică ale PNL. Premierul și miniștrii vor fomula propunerile de secretari generali (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a precizat că dreptul de a desemna reprezentanți în funcțiile de demnitate publică repartizate liberalilor le aparține organizațiilor. Premierul și miniștrii sunt cei care vor formula propunerile pentru posturile de secretar general din Guvern, a mai spus demnitarul.

