Premierul Ludovic Orban a subliniat, luni, că „democrația înseamnă votul oamenilor”.

„Democrația înseamnă votul oamenilor. Mandatul actualului parlament expiră în data de 20 decembrie. România are nevoie ca cetățenii să aleagă un nou parlament, ca cetățenii să își poată exprima voința actuală și cetățenii au dreptul la un Parlament care să reprezinte opțiunile politice actuale ale românilor. Menținerea actualului parlament înseamnă că în continuare în funcția de Avocat al Poporului va rămâne Renate Weber, în fruntea Curții Constituționale va rămâne unu ca Dorneanu, în fruntea Consiliului Legislativ va rămâne unu ca Florin Iordache – asta înseamnă a menține actualul parlament. Actualul parlament, în fiecare săptămână, produce noi și noi acte normative care riscă să ducă România spre prăpastie, care riscă să determine un colaps economic al României. Atâta lipsă de responsabilitate cum există în majoritatea dominată de PSD în ultimele luni de zile nu a existat niciodată în istoria postdecembristă a României. Este vital pentru România ca mandatul actualului parlament să înceteze la termenul constituțional care este stabilit”, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban.

