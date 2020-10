Ludovic Orban: Estimarea mea este că putem să oprim creșterea numărului de cazuri în 7-10 zile

Prim-ministrul Ludovic Orban estimează că poate fi oprită în 7-10 creșterea numărului de cazuri de COVID-19, din mai multe motive, printre care instituirea de noi măsuri și intensificarea controalelor.

Premierul Ludovic Orban, despre evoluția epidemiei de COVID-19

„Părerea mea este că putem să oprim creşterea numărului de cazuri, estimarea mea e că putem să oprim în 7-10 zile. De ce? Pentru că, pe de o parte, am instituit noi măsuri care au oprit activităţile unde a existat cea mai mare rată de răspândire a virusului, am impus portul măştii şi alte măsuri, am şi intensificat controalele, am şi diversificat tehnicile de control, sunt poliţişti în civil, o parte semnificativă din efectivele Poliţiei fac controale în civil, pentru că, de regulă, când făceau în uniforme se dădea 'şase' imediat şi practic nu reuşeau să surprindă. De asemenea, avem TelVerde pe care l-am pus în funcţiune, în care ni se semnalează şi putem să direcţionăm toate controalele în locurile unde ştim sigur că nu sunt respectate regulile. De asemenea, nu au mai existat deschideri de activităţi care să crească interacţiunile sociale", a afirmat Ludovic Orban, joi, la Digi 24, potrivit Agerpres.

Premierul a mai precizat că decizia luată miercuri la Iaşi, la sărbătorirea Sfintei Parascheva, a fost una „operativă”.

„A fost o decizie operativă să se permită totuşi şi altora să se închine. Dumneavoastră aţi fi vrut să rămână sutele alea de oameni într-un scandal perpetuu, eventual să degenereze şi într-un alt scandal? Oricum erau acolo foarte mulţi agitatori de profesie care special s-au dus acolo să incite spiritele. (...) A fost o decizie operativă corectă, imediat s-a stins acest focar. (...) Acolo se putea ajunge inclusiv la bătaie, spiritele erau extrem de încinse", a spus Ludovic Orban.

Demnitarul a mai menționat că de Sfântul Dumitru nu se va permite să vină în Bucureşti pelerini din alte localităţi.

„Vom discuta cu reprezentanţii Bisericii Ortodoxe, vom susţine punctul nostru de vedere, şi anume, să poată să participe, dar să nu se facă pelerinaje de la distanţă şi să participe locuitorii din municipiul Bucureşti. Aici Ilfovul, nu poţi să faci diferenţă între Bucureşti şi Ilfov, că de multe ori e o graniţă aproape invizibilă, dar nu vom permite aceste pelerinaje cu mijloace de transport şi care pot să creeze aglomeraţie. Pe de altă parte, vreau să dau un mesaj către preoţi, către pastori, ei trebuie să fie un exemplu, ei trebuie să îndemne şi îi felicit pe mitropolit şi pe toţi preoţii care s-au comportat exemplar în această sărbătoare, au îndemnat oamenii la un comportament corect. Oamenii se iau după ce spun preoţii. Este foarte important ca toţi preoţii să îndemne la respectarea regulilor, pentru că sunt încă, din păcate, cazuri de negaţionişti chiar în sânul Bisericii, care sunt bine cunoscuţi, care pur şi simplu neagă existenţa pericolului", a spus el.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, joi, 4.013 îmbolnăviri nou depistate la nivel național, iar Bucureștiul a contabilizat 777.