Ludovic Orban: Eu am respectat mandatul Biroului Politic. Toţi parlamentarii PNL vor respecta deciziile partidului

După negoierile de sâmbătă, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că el a respectat mandatul Biroului Politic Naţional (BPN) şi este convins că toţi parlamentarii liberali vor respecta deciziile partidului.

”Nu mai suntem guvern monocolor”

Întrebat despre acuzaţiile din interiorul PNL, că ar fi cedat ministere de forţă în schimbul conducerii Camerei Deputaţilor, Orban a spus că a respectat mandatul Biroului Politic ”întru totul”.



”Eu am respectat mandatul Biroului Politic întru totul. Mandatul (...) a fost acela de a merge pe una dintre variantele propuse. Prima variantă a fost acceptată, anume Florin Cîţu - premier şi preşedintele PNL - preşedintele Camerei Deputaţilor. A doua prevedere din protocol legată de respectarea ponderii a fost respectată: în structura Guvernului, PNL deţine premier şi nouă ministere, nu cum s-a prezentat în percepţia publică. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi am respectat mandatul BPN. În ceea ce priveşte repartizarea ministerelor, sigur că nu mai suntem guvern monocolor, cum am fost în ultimul an şi o lună, avem parteneri, trebuie să ţinem cont de punctul de vedere al partenerilor. Nu trebuie să există nicio problemă - şi de la această premisă trebuie să plecăm - în faptul că un portofoliu e deţinut de o altă formaţiune politică din coaliţie. Noi suntem parteneri, formăm o echipă, avem un program de guvernare şi susţinem toate proiectele de dezvoltare ale României prin orice minister, indiferent cine conduce ministerul respectiv”, a afirmat Orban, la finalul zilei de negocieri în cadrul coaliţiei.

Cât despre susţinerea pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor, liderul PNL a subliniat că a fost o decizie luată în unanimitate în cadrul Biroului Politic Naţional.

”Am încredere în toţi parlamentarii PNL şi sunt convins că vor respecta deciziile partidului şi vor contribui la un succes în procesul de învestire a Guvernului, în procesul de alegere a conducerii celor două camere şi la procesul fundamental de transpunere în legislaţie a tuturor obiectivelor din programul de guvernare”, a menționat Orban, conform Agerpres.

”Vom decide cei mai buni candidaţi ai partidului pentru portofoliile pe care le deţinem”





De asemenea, Ludovic Orban s-a referit şi la informaţiile apărute în presă în cursul zilei de sâmbătă potrivit cărora membrii BPN au primit mesaje de convocare la o şedinţă a acestui for de conducere.



”Biroul Politic Naţional e convocat de preşedintele PNL, de jumătate dintre membrii Biroului Executiv sau de minim o treime dintre filiale. Biroul Politic Naţional nu a fost convocat, a fost o informaţie. Prioritatea noastră e aceea de a finaliza programul de guvernare, de a finaliza toate negocierile necesare pentru a putea permite învestirea cât mai rapidă a unui guvern. (...) În momentul în care vor fi finalizate negocierile, toate candidaturile la funcţiile de demnitate publică, indiferent că sunt de miniştri sau de secretari de stat, vor fi analizate în forurile statutare ale partidului, în Biroul Politic Naţional, şi vom decide cei mai buni candidaţi ai partidului pentru portofoliile pe care le deţinem”, a mai spus liderul PNL.