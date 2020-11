Ludovic Orban: „Eu îmi doresc să petrecem Crăciunul liniștiți, dar depinde de fiecare dintre noi. Dacă avem grijă de noi și de ceilalți, vom ajunge mai repede la normalitate” (VIDEO)

Prim-ministrul Ludovic Orban a fost întrebat, marți, care ar fi numărul de cazuri noi ce trebuie atins pentru ca autoritățile să implementeze măsuri de relaxare. În replică, premierul a explicat că, „dacă avem grijă de noi și de ceilalți, vom ajunge mai repede la normalitate”.

Ce a spus premierul Ludovic Orban despre eventuale măsuri de relaxare

Întrebat la ce „număr de infectări ar trebui să ajungem” ca să fie aplicate măsuri de relaxare, prim-ministrul a răspuns: „Eu îmi doresc să ajungem la 0 infectări. Eu îmi doresc să petrecem Crăciunul liniștiți, dar depinde de fiecare dintre noi. Dacă avem grijă de noi și de ceilalți, vom ajunge mai repede la normalitate”.

Peste 8.200 de cazuri noi în România, la cel mai recent bilanț

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, marți, 8.262 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național. Potrivit autorităților, până astăzi, 17 noiembrie pe teritoriul României, au fost confirmate 373.474 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 253.244 de pacienți au fost declarați vindecați.

Distribuța îmbolnăvirilor, per județe, arată în felul următor: Alba 168 cazuri noi (8.050, număr total de cazuri confirmate), Arad 240 (8.967), Argeș 238 (10.279), Bacău 164 (10.840), Bihor 318 (11.269), Bistrița-Năsăud 141 (4.683), Botoșani 101 (4.884), Brașov 164 (14.670), Brăila 41 (4.513), Buzău 73 (5.442), Caraș-Severin 94 (3.878), Călărași 132 (3.098), Cluj 606 (16.454), Constanța 422 (11.393), Covasna 70 (3.359), Dâmbovița 114 (9.190), Dolj 106 (9.965), Galați 229 (8.200), Giurgiu 25 (2.898), Gorj 48 (3.832), Harghita 52 (4.099), Hunedoara 58 (6.682), Ialomița 78 (3.434), Iași 335 (15.532), Ilfov 301 (10.873), Maramureș 45 (6.979), Mehedinți 56 (3.092), Mureș 173 (9.388), Neamț 89 (8.128), Olt 102 (5.763), Prahova 310 (15.336), Satu Mare 154 (4.030), Sălaj 54 (4.716), Sibiu 181 (10.761), Suceava 200 (11.582), Teleorman 93 (4.507), Timiș 332 (15.482), Tulcea 54 (2.566), Vaslui 90 (6.463), Vâlcea 114 (6.895), Vrancea 39 (4.534). Municipiul București are 1.003 de cazuri noi și 51.989 per total, cu o incidență de 5,54.

Până astăzi, 9.261 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. Între 16 noiembrie, ora 10, și 17 noiembrie, aceeași oră, au fost raportate 186 de decese (110 bărbați și 76 femei).

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.292. Dintre acestea, 1.174 sunt internate la ATI, mai arată ultimele date comunicate de autorități.