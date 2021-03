Ludovic Orban: Evoluțiile statului de drept în România, din punctul nostru de vedere, sunt foarte bune. Suntem convinși că în curând România poate să iasă de sub MCV (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele al PNL și al Camerei Deputaților, se declară convins că ”în curând România poate să iasă de sub Mecanismul de Cooperare și Verificare”. Până atunci însă, este important ca țara noastră să ia o serie de măsuri, una dintre ele fiind desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), spune Orban.

”Evoluțiile statului de drept în România, din punctul nostru de vedere, sunt foarte bune. Pentru coaliția de guvernare, statul de drept, independența justiției, independența în fața legii sunt o prioritate. Suntem convinși că în curând România poate să iasă de sub Mecanismul de Cooperare și Verificare, evident, făcând pași înainte pe baza recomandărilor Comisiei Europene. Nu-mi place să dau termene. Important este să facem pași înainte, cum este desființarea Secției speciale, îmbunătățirea legislației în domeniul penal, a legislației celor trei legi ale justiției”, a spus șeful PNL.

În ceea ce privește proiectul privind desființarea SIIJ, Orban a precizat: ”Am avut o discuție la nivelul coaliției, a rămas să se întrunească grupul de lucru care este desemnat pentru a stabili forma finală a proiectului de lege”.

Întrebat dacă PNL ar fi de acord ca înainte de trimiterea în judecată a magistraților să fie obligatoriu un aviz din partea CSM, Ludovic Orban a răspuns: „N-am studii juridice. Noi susținem desființarea Secției Speciale,e un angajament pe care ni l-am luat ca și coaliție. În ceea ce privește modalitățile tehnice legate de măsurile care se iau după desființarea secțiilor, acest subiect reprezintă o analiză din partea specialiștilor formațiunilor politice”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.