Ludovic Orban exclude desființarea SIIJ prin OUG: „Putem să ne angajăm răspunderea sau să susținem proiectul de lege inițiat de PNL” (VIDE)

Ludovic Orban, șeful PNL, a reiterat că desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție face parte din programul liberal de guvernare, dar a exclus o eventuală ordonanță de urgență pentru îndeplinirea obiectivului.

„Cu siguranță, desființarea Secției speciale face parte din programul de guvernare. Este unul dintre obiectivele programului de guvernare al PNL”, a declarat Ludovic Orban, luni.

Întrebat dacă ia în calcul adoptarea unui OUG pentru desființarea SIIJ, premierul interimar a subliniat: „Știți cum e, OUG în domeniul justiției după referendumul convocat de președintele Iohannis, din punctul nostru de vedere, nu se mai pot da. Putem să ne angajăm răspunderea, de exemplu, sau putem să susținem proiectul de lege inițiat de PNL privitor la desființarea Secției speciale”.

