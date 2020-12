Ludovic Orban: Există acordul de a crea o majoritate parlamentară de centru-dreapta. Nu a existat niciun fel de discuție despre repartizarea de portofolii

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, joi, după discuțiile cu președintele Klaus Iohannis și liderii USR-PLUS și UDMR că s-a ajuns la un acord cu privire la crearea unei majorități parlamentare de centru-dreapta. Negocierile politice vor începe sâmbătă dimineață, a mai anunțat Orban, care aa precizat că deocamdată nu a existat o discuție referitoare la modul în care vor fi repartizate ministerele în viitorul Guvern.

”Va exista un acord care să arate existența unei majorități parlamentare. Am hotărât ca negocierile să demareze sâmbătă dimineață. Vom negocia pe mai multe paliere. Va fi o echipă care va negocia programul de guvernare, echipa politică care va negocia chestiunile politice, structura guvernului, pozițiile și care va valida programul de guvernare. De asemenea, o să existe o negociere și la nivelul Parlamentului, privitoare la comisii parlamentare, reprezentarea în birourile politice și o strategie comună de manifestare a acestei majorități parlamentare. Nu a existat niciun fel de discuție despre repartizarea de portofolii. Am discutat lucruri care țin cadrul general, de voința de a crea o majoritate de centru-dreapta și de calendarul negocierilor. (...) Există acordul de a crea o majoritate parlamentară de centru-dreapta”, a spus Ludovic Orban.

Știre în curs de actualizare

