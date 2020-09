Premierul Ludovic Orban, președintele liberalilor, susține că una dintre cauzele majore pentru dezechilibrele în dezvoltarea României este reprezentată de faptul că anumite zone sunt administrate de PNL, „în care există o școală de proiecte de dezvoltare”, în timp ce altele sunt „ținute în sărăcie de oameni care ajung la putere prin demagogie, prin pomeni, prin coruperea votului și care de fapt nu fac nimic pentru județele pe care le administrează”.

