Ludovic Orban: Există multe știri false despre Covid-19, populația să ia în seamă doar informații oficiale (VIDEO)

Premierul interimar al României, Ludovic Orban, face un apel la calm în problema coronavirusului. Invitat la emisiunea „Dosar de Politician”, realizată de Silviu Mânăstire, prim-ministrul atrage atenţia că există multe ştiri false şi sfătuieşte populaţia să ia în seamă doar informaţiile oficiale. Totodată, Orban îi asigură pe români că situaţia este sub control.

Cât despre controlul asupra intrărilor de persoane din Italia, cel mai dificil este în cazul transportului rutier cu maşini personale, deoarece nu se ştie din start din ce zonă provine cel care trece graniţa în România.

Cât priveşte capacitatea de reacţie în faţa răspândirii coronavirusului, prim-ministru interimar consideră că situaţia este sub control.

