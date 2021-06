Ludovic Orban: Există o singură candidatură pentru funcția de Avocat al Poporului. Plenul, probabil luni / Liderul PNL spune că USR-PLUS a încercat să aibă o discuție legată de SIIJ: Cele două probleme nu sunt în conexiune (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, marți, că au stabilit în cadrul coaliției de guvernare să demareze procedura de numire a Avocatului Poporului. Mâine, la 09.30, vor convoca Birourile permanente reunite. Plenul Parlamentului va fi convocat pentru vot, cel mai probabil, luni. Există o singură propunere de candidat. Orban a mai dat de înțeles că USR-PLUS a încercat să lege subiectul de susținerea variantei lor în privința a ce urmează după desființarea Secției Speciale. „Cele două probleme nu sunt în conexiune”, a ținut să puncteze liderul liberalilor.

Ludovic Orban, despre numirea unui nou Avocat al Poporului

„Am hotărât în cadrul coaliției să demarăm procedura de numire a Avocatului Poporului. Mâine, la 09.30, vom convoca Birourile permanente reunite. A fost depusă o singură candidatură. Procedura presupune audierea în Comisiile juridice reunite, urmate de plen. Mâine vom convoca un plen dar, cel mai probabil, votul pe Avocatul Poporului - va fi necesar un vot și pe CNA, că aici trebuie să se întrunească plenul CNA să aleagă un președinte, care urmează să fie validat - cel mai probabil vom avea loc plenul pe Avocatul Poporului și pe CNA luni.

Sunt chestiuni care sunt legate de mai mulți factori. Să lăsăm timp pentru audierea candidatului în Comisii. Nu suntem convinși nici că mâine se termină votul din CNA. Trebuie să facem o analiză cu privire al TVR și Radio”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă propunerea privind noul Avocat al Poporului are susținerea întregii coaliții, inclusiv a USR-PLUS, Orban a răspuns: „Cu siguranță. Au declarat că nu au nimic contra candidatului. Ei au încercat să aibă o discuție legată de SIIJ. Cele două probleme nu sunt în conexiune. Sigur că am discutat subiectul SIIJ. Ministrul Stelian Ion (USR-PLUS) a decis să sesizeze Comisia de la Veneția, a fost o sesizare a sa, nu a Guvernului. În jurul datei de 3 iulie Comisia se va pronunța. Noi am decis ca în termen de două săptămâni după să convocăm o sesiune extrordinară pentru a vota desființarea Secției speciale”.

Săptămâna trecută, Renate Weber a fost revocată din funcția de Avocat al Poporului. Porcedura din Parlament a fost contestată de PSD la Curtea Constituțională.

