Ludovic Orban: Există restanțe majore în Parlament. Majoritatea PSD din legislatura trecută pur și simplu a ignorat o serie de atribuții și competențe parlamentare (VIDEO)

Ludovic Orban, liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, a precizat că există restanțe majore în Parlament și a acuzat majoritatea PSD din legislatura trecută că „pur și simplu a ignorat o serie de atribuții și competențe” parlamentare.

„Chiar făceam analiza inactivității Parlamentului în legislatura trecută. Există restanțe majore, nu au fost supuse dezbaterii rapoarte de activitate, indiferent că e vorba de Curtea de Conturi, de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, de TVR, Radio. Practic, majoritatea PSD din Parlamentul trecut pur și simplu a ignorat o serie de atribuții și competențe ale Parlamentului, și noi va trebui acum să readucem toate lucrurile acestea la zi”, a declarat Ludovic Orban, președintele PNL, într-o conferință de presă susținută luni.

