Premierul desemnat, Ludovic Orban, a prezentat joi lista propunerilor de miniștri pentru cabinetul său. Liderul PNL a precizat, în acest context, că România se află într-o situație extrem de gravă, că este nevoie urgentă de o rectificare bugetară, întrucât există riscul ca unele instituții publice sau autorități locale sî nu aibă banii necesari pentru a încheia anul.

”Am depus lista guvernului și programul de guvenare la președinții celor doupă Camere.

România are nevoie de un guvern legitim, cu deplină capacitate de exercițiu a prerogativelor sale. PNL, așa cum i-a anunțat pe români, și-a asumat răspunderea formării guvernului și după reușita moțiunii de cenzură a dat României o formulă de guvernare care urmează procedurile de învestire.

Ne aflăm într-o situație extrem de gravă. După trei ani de guvernare habarnistă, care a anulat toate avantajele pe care le-am fi putut dobândi, după o guvenare care a distrus încrederea investitorilor în România, în care nu s-a realizat aproape nicio investiție importantă în România, iar banii publici au fost risipiți, suntem într-un moment în care avem nevoie de un guvern care să ducă România pe drumul corect.

Printre obiectivele imediate se găsesc lucruri extrem de importante: OUG privind restructurarea guvernului. Am redus numărul de ministere, iar obiectivul nostru este de a crea o structură guvernamentală eficientă, suplă, care să aibă capacitatea de a gestionata atât proble curente, cât și programele de perspectivă.

Sunt instituții publice și autorități locale care nu au resurse financiare pentru a încheia anul. Există riscul să nu se poată plăti salarii, indemnizații.

Este o nevoie imediată de o rectificare bugetară care să asigure resursele financiare către toate instituțiile publice și toate autoritățile locale”, a declarat Ludovic Orban.

