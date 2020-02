POVESTEA UNEI POZE. Ludovic Orban: „Crin Antonescu mi-a cerut să ies la conferință îmbrăcat în geaca roșie. Nu am făcut-o, pentru că mi-ar fi fost rușine tot restul vieții” (VIDEO)

Ludovic Orban a explicat, chiar de la tribuna Parlamentului, ce s-a întâmplat în 2009, când a fost fotografiat purtând o geacă roșie, culoarea PSD, iar Liviu Dragnea o geacă galbenă, culoarea PNL. Orban susține că la vremea respectivă Crin Antonescu, atunci lider PNL, i-a cerut să apară astfel îmbrăcat la o conferință de presă, dar el a refuzat, pentru că apoi i-ar fi fost rușine tot restul vieții.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.