Prim-ministrul Ludovic Orban a vorbit, luni, despre situația din Capitală, în contextul în care Bucureștiul a depășit duminică pragul de 3 în ceea ce privește rata de infectare cu noul coronavirus, iar Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență se reunește la ora 15 pentru a stabili restricțiile pe următoarele 14 zile.

