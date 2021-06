Ludovic Orban: Fiecare membru al PNL are deplina libertate de a-și stabili opțiunea la Congres. Eu contez pe colaborarea tuturor. Competiția internă nu trebuie să afecteze mobilizarea partidului (VIDEO)

Ludovic Orban, liderul PNL și candidat pentru un nou mandat, a reiterat că va face o campanie pozitivă și a punctat că, prin toată activitatea sa de președinte, a colaborat cu toți membrii formațiunii. „Fiecare membru al Partidului Național Liberal are deplina libertate de a-și stabili opțiunea”, a declarat fostul premier, pe fondul competiției pentru șefia partidului.

Ludovic Orban, despre competiția pentru președinția PNL

„Din punctul meu de vedere, ceea ce am spus la începutul campaniei și am respectat până acum, voi respecta și de acum încolo, și anume voi face o campanie pozitivă, o campanie care are la bază viziunea mea despre evoluția Partidului Național Liberal, care va stabili obiectivele esențiale ale Partidului Național Liberal în următorii patru ani și, de asemenea, va defini programele, proiectele și politicile publice care vor sta la baza leadership-ului pe care îl voi asigura partidului în următorii patru ani de zile”, a declarat Ludovic Orban, luni, după reuniunea Biroului Executiv al PNL.

El a subliniat că fiecare membru PNL „are deplina libertate de a-și stabili opțiunea”, atât la alegerile din organiazțiile locale și județene, cât și la cele de la Congres și de la Consiliul Național subsecvent.

„Eu contez pe colaborarea tuturor membrilor Partidului Național Liberal, indiferent de opțiunea lor. De altfel, am și arătat, prin toată activitatea mea de președinte, că eu am colaborat cu toți membrii Partidului Național Liberal. (...) În ceea ce mă privește, sunt un om care respect democrația, respect drepturile fiecărui membru al Partidului Național Liberal. Toate deciziile care au fost luate de-a lungul celor patru ani în care am condus Partidul Național Liberal au fost luate de organismele statutare ale Partidului Național Liberal. Sunt om care sunt într-o consultare permanentă cu toată baza partidului și de multe ori am consultat și membri care nu fac parte din organismele statutare ale Partidului Național Liberal. La baza oricărei decizii pe care am luat-o în cei patru ani de mandat ca președinte, pe lângă faptul că aceste decizii au fost luate în organismele statutare ale Partidului Național Liberal, întotdeauna am avut analize, sondaje, cercetări, o fundamentare științifică a oricărei propuneri de decizie pe care am formulat-o și la fel voi face și de acum încolo”, a mai spus Ludovic Orban.

Competiția internă, spune președintele PNL, nu trebuie să afecteze mobilizarea partidului pentru alegerile locale parțiale.

„Competiția internă din Partidul Național Liberal nu trebuie să afecteze mobilizarea partidului pentru susținerea candidaților Partidului Național Liberal și, de altfel, am și dat exemplu personal, și am remarcat că și colegul meu, premierul Florin Cîțu, de asemenea a participat la evenimente electorale în susținerea candidaților Partidului Național Liberal”, a adăugat fostul premier.