Ludovic Orban: Florin Cîțu este un om care dă un semnal clar de stabilitate pentru investitori

Premierul interimar Ludovic Orban a susținut joi seară, în cadrul unei emisiuni televizate, că Florin Cîțu, desemnat de șeful statului să formeze un nou guvern, transmite investitorilor un semnal de stabilitate.

Totodată, Orban a precizat că decizia nominalizării lui Cățu pentru funcția de prim-ministru a fost luată de comun acord cu președintele Klaus Iohannis.

"Nu întâmplător nominalizarea este ministrul Finanţelor, care a avut în trei luni jumătate rezultate certe, evidente: o rectificare bugetară, Legea bugetului de stat, în nişte condiţii extrem de dificile (...) Deci, a fost o decizie care a ţinut cont de o conjunctură, pentru a da un semnal foarte clar că propunerea de premier este ministrul finanţelor, care este un om care este apreciat, un om care dă un semnal clar de stabilitate pentru investitori, pentru pieţe, pentru tot ce înseamnă sistemul financiar bancar, pentru zona de instituţii, bursă şi alte instituţii, astfel încât să dăm un semnal clar de stabilitate şi de menţinerea orientării în materie de politici economice", a spus Ludovic Orban, la România TV.

Referitor la propunerea ca Florin Cîțu să formeze noul Executiv, liderul liberal a precizat: "Vă daţi seama că toate deciziile importante le iau în consultare cu preşedintele României. (...) Am convenit de comun acord că e cea mai bună soluţie. (...) Decizia este a preşedintelui (...) Deci, este o decizie pe care am susţinut-o, cu care am fost de acord şi pe care am considerat-o o decizie bună".

Totodată, Ludovic Orban a mai spus că nu i s-a propus să devină vicepremier în Guvernul Cîțu, precizând că "preşedintele PNL nu poate fi decât prim-ministru".