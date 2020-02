Orban: Cîțu are toate calitățile pentru a fi propus premier. A fost un ministru foarte bun (VIDEO)

Ludovic Orban a declarat că Florin Cîțu are toate calitățile necesare pentru a fi propus premier și a demonstrat acest lucru prin activitatea sa anterioară, dar și prin ce a făcut în ultimele trei luni și jumătate, din postura de ministru al Finanțelor.

Întrebat dacă Guvernul Cîțu va fi mai bun decât Guvernul Orban, Ludovic Orban a răspuns: „Guvernul desemnat e aproape guvernul pe care l-am condus eu”.

Chestionat ce îl recomandă pe Florin Cîțu pentru funcția de premier, liderul PNL a răspuns: „Nu întâmplător l-am susținut în desemnare. E ministrul de Finanțe. Într-un guvern, premierul depinde în cea mai mare măsură de ministrul Finanțelor. A demonstrat, prin cariera anterioară și prin ce a făcut în trei luni jumate, că a fost un ministru foarte bun. Cunoaște problematica guvernării în general și are toate calitățile pentru a fi propus pe această funcție”.

