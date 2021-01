Ludovic Orban: Florin Cîțu prezintă garanții de încredere în fața partenerilor europeni, finanțatorilor internaționali, a sistemului financiar bancar și a mediului de afaceri (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, luni seară, la B1 TV, că nu este surprinzător că Florin Cîțu este premier. Acesta mai spune că premierul prezintă garanții de încredere în fața partenerilor europeni, finanțatorilor internaționali, a sistemului financiar bancar și a mediului de afaceri.

"Florin Cîţu are o activitate în care s-a profilat ca liberal, chiar dacă nu era membru al partidului, mai veche. Florin Cîţu prezintă garanţii de încredere în faţa partenerilor europeni deoarece a fost implicat în toate discuţiile şi în toate negocierile, în faţa finanţatorilor internaţionali, în faţa sistemului financiar bancar, în faţa mediului de afaceri. Să nu uităm că Florin Cîţu împreună cu mine suntem cei care am reuşit să salvăm ratingul de ţară în nişte condiţii extrem de dificile, făcând nişte sacrificii care ne-au condus inclusiv la pierderea de voturi”, a declarat preşedintele PNL, luni seară, la B1 TV.

Nu e suprinzător să fie premier un ministru de finanțe. Florin Cîțu este o garanție a faptului că toate proiectele de anul trecut vor continua.”, a declarat preşedintele PNL, luni seară, la B1 TV.

''Comunic zilnic cu Florin Cîțu. Pe de altă parte, vreau să fiu foarte clar. Premierul este Florin Cîțu. El exercită funcția de premier, nu are o tutelă anume, programul de guvernare și deciziile politice la nivelul coaliției sunt niște constrângeri. Florin Cîțu se manifestă ca premier în integralitatea competențelor sale de premier.''

"Premierul este parte din Biroul Politic Naţional. Trebuie să respecte programul de guvernare. Evident că sunt decizii de natură politică pe care le ia partidul, dar aici domnul Cîţu participă, îşi poate spune un punct de vedere, îşi poate pune amprenta”, a mai precizat acesta.

