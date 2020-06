Ludovic Orban: Foarte mulţi lideri politici neagă pericolul reprezentat de coronavirus și instigă la nerespectarea regulilor. Unele instituții lucrează în slujba lor, nu a românilor (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban i-a acuzat pe unii lideri politici că neagă pericolul reprezentat de epidemia de coronavirus și instigă populația la nerespectarea regulilor menite tocmai să țină sub control răspândirea COVID-19. Șeful Guvernului a mai afirmat că decizia Curții Constituționale de joi, potrivit căreia carantina și internarea obligatorie, instituite prin ordin al ministrului Sănătății, sunt neconstituționale, este rezultatul demersurilor pe care acești politicieni le fac la nivelul unor instituții care nu mai sunt în slujba cetățenilor, ci a lor. Orban le-a cerut miniștrilor să se asigure că toate instituțiile de control vor verifica respectarea regulilor.

Ludovic Orban a dat, joi, de înțeles că numărul cazurilor noi de coronavirus în țara noastră este tot mai mare din cauza unor lideri politcii care neagă pericolul reprezentat de COVID-19 și instigă populația să încalce regulile. Premierul a mai spus că de vină sunt și niște instituții, care s-au plasat în slujba acestor politicieni, în loc să servească interesul românilor. A făcut astfel aluzie la decizia Curții Constituționale de joi, potrivit căreia carantina și internarea obligatorie, instituite prin ordin al ministrului Sănătății, sunt neconstituționale.

„Ne confruntăm cu un mediu politic în care foarte mulţi lideri politici neagă pericolul, instigă populaţia la nerespectarea regulilor şi iniţiază alături de instituţii aflate în slujba lor, şi nu în slujba românilor, tot felul de demersuri, cum a fost demersul de astăzi, care s-a judecat la Curtea Constituţională”, a declarat premierul Ludovic Orban, la debutul ședinței de Guvern de joi.

Acesta a cerut miniștrilor ca organele de control să se asigure că regulile sunt respectate.

„Inspecţia Muncii trebuie să fie pe teren, Poliţia trebuie să fie implicată şi să susţină controalele efetuate de entităţi partenere, cum ar fi Inspecţia Muncii sau ISCTR-ul, pentru respectarea regulilor privind transportul public. Doar dacă reuşim să asigurăm respectarea regulilor putem să ţinem sub control evoluţia epidemiei”, a continuat Orban.

