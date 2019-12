Orban: Fondul de dezvoltare și investiții trebuie desființat. E o șmecherie electoralistă (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat, la începutul ședinței de guvern, că Fondul de dezvoltare și investiții, o creație a guvernării PSD, trebuie desființat.

„Fondul de dezvoltare și investiții trebuie desființat. E o șmecherie electoralistă în care li s-a dat iluzia unor primari că pot să realizeze proiecte de investiții fără să existe banii necesari pentru susținerea lor în buget. Deci trebuie desființat”, a declarat premierul.

Fondul de dezvoltare și investiții a fost o creație a lui Darius Vâlcov și Liviu Dragnea. La momentul înființării, fostul șef PSD, aflat acum după gratii, afirma că acesta va fi un nou instrument pentru dezvoltarea comunităților locale.

