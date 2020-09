Premierul Ludovic Orban a vorbit în ședința de Guvern de joi seară, despre reforma în agricultură care se implementa prin Programul Național de Reziliență și Recuperare și programele privind alocarea de fonduri europene în cadrul bugetului UE pentru perioada 2021-2027.

Potrivit declarațiilor făcute de acesta, o parte din fonduri vor fi folosite pentru irigații, pentru combaterea deșertificări pentru desecări, pentru combaterea eroziunii solului, lucrări de îmbunătățire și de combatere a secetei.

"Vom putea accesa fonduri uriașe pentru irigații, pentru combaterea deșertificări pentru desecări, pentru combaterea eroziunii solului, lucrări de îmbunătățire, de combatere practic a pericolului de secetă ca urmare a schimbărilor climatice. Va trebui să pregătim foarte bine proiectele pentru că acolo avem nevoie de documentație tehnice, economice de utilizarea soluțiilor moderne inclusiv pentru asigurarea energiei electrice, pentru funcționare stațiilor de pompare și ar trebui puțin și regândit sistemul asta să folosim mai mult căderea liberă, gravitațională a apei și mai puțin pomparea la deal așa cum se întâmplă în unele din sistemele de irigații. Este extrem de important să utilizăm toate resursele atât din bugetul Uniunii cât și din Programul Național de Reziliență și Recuperare", a declarat Ludovic Orban.

