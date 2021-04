Ludovic Orban: Ghinea a încercat să susțină PNRR la Bruxelles. Urmează să dezbatem la nivelul coaliției îmbunătățirea acestui plan (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban susține că urmează să fie dezbătută la nivelul coaliției îmbunătățirea Planului de Redresare și Reziliență.

„Noi nu putem ști exact care au fost toate discuțiile de acolo și modul în care domnul ministru Ghinea a încercat să susțină PNRR. Sigur că probabil a fost confruntat cu anumite situații în care era nevoie de o abordare tehnică mai bună. Pe de altă parte, negocierile sunt în curs. Vom vedea în ce măsură putem asigura suportul tehnic.

În ceea ce privește PNRR sigur că avem primele observații de la EU. În funcție de asta vom discuta chiar azi cu domnul președinte Klaus Iohannis. Evident, o să trebuiască să-l adaptăm și îmbunătățim ca să fie aprobat cât mai repede posibil. Nu împărtășesc modul în care a fost anunțat în spațiul public. Sunt câteva lucruri pe care Comisia crede că trebuie pregătite minuțios. Urmează să dezbatem la nivelul coaliției îmbunătățirea acestui plan.

Discuția a fost de fiecare subiect în parte, că trebuie asigurat suport tehnic pe linie. Când ai nevoie de anumite puncte de vedere trebuie pusă expertiza ministerelor pe linie.

Procesul de negociere se derulează în toate țările, propune un dialog amplu, iar obiectivul nostru e să-l aducem cât mai repede în canoanele stabilite în regulament”, a spus Ludovic Orban.

Potrivit Administrației Prezidențiale, ședința de lucru pe tema Planului Național de Redresare și Reziliență va avea loc la palatul Cotroceni, la ora 16.00. La discuțiile cu șeful statului au fost convocați premierul Florin Cîțu, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, viceprim-ministrul Dan Barna, viceprim-ministrul Hunor Kelemen și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.

