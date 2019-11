Premierul Ludovic Orban a mers luni să inspecteze stadiul lucrărilor la stadioanele din Ghencea, Giuleşti şi Arcul de Triumf, în perspectiva găzduirii meciurilor din cadrul EURO 2020. Acesta a acuzat fostul Guvern PSD că nu a făcut mai nimic pentru ca lucrările să avanseze.

„Practic, timp de 4 ani de zile nu s-a făcut aproape nimic. Toată lumea știa că trebuie să organizăm turneul și nu s-a făcut aproape nimic. În afara stadioanelor mai avem angajamente care sunt legate de finalizarea Aeroportului Băneasa, vorbim și de calea ferată, care în momentul de față se confruntă cu un posibil blocaj datorat unei acțiuni in instanță. Chiar în cursul acestei dimineți am solicitat ministrului Transporturilor să se implice. Constructorul are front de lucru, cu excepția acelei suprafețe care este disputată si asupra careia instanța va trebui sa se pronunțe. Eu nu-mi pot imagina o decizie care să nu permită efectuarea lucrărilor", a declarat Orban.

