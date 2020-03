Orban: Trebuie să limităm pe cât posibil impactul coronavirusului asupra economiei (VIDEO)

Ludovic Orban, premierul interimar, a declarat că scopul noului Grup de Lucru este să identifice măsurile cele mai potrivite, astfel încât economia să sufere cât mai puțin de pe urma epidemiei de coronavirus.

„Discutăm cu reprezentanți ai celor mai importante instituții, ai mediului patronal. Pe lângă acest Grup de Lucru, vom face o consultare amplă a mediului de afaceri, a partenerilor sociali din fiecare domeniu de activitate, cu scopul de a realiza o analiză a situației economice, a modului în care e afectată economia și diverse ramuri economice. Să putem astfel să tragem concluzii serioase și să adoptăm măsuri care să dea un răspuns potrivit pentru provocările ce vor apărea ca urmare a epidemiei de coronavirus.

Am credința că economia trebuie să funcționeze, că trebuie să avem grijă să reducem la maximum impactul asupra economiei al acestui virus și să putem să pregătim eventualele oportunități care apar, astfel încât să dezvoltăm cu adevărat România”, a declarat Ludovic Orban, la debutul ședinței Grupului de Lucru.

Guvernul PNL a adoptat un Memorandum privind constituirea unui Grup de Lucru interinstituţional, care să analizeze impactul economic generat de răspândirea noului coronavirus. Anunțul a fost făcut de Ionel Dancă, şeful Cancelariei premierului, la finalul şedinţei de Guvern de marți. (Detalii AICI)

