Premierul Ludovic Orban prezintă în Parlament cele trei proiecte pentru care Guvernul îşi angajează răspunderea.

Guvernul PNL și-a angajat răspunderea pentru legea prin care se amână intrarea în vigoare a creșterii vechimii pentru intrarea în Institutul Național al Magistraturii, pentru Legea plafoanelor bugetare și pentru Ordonanța de Urgență 51 privind transportul interjudețean.

„Primul proiect de lege pe care Guvernul își angajează răspunderea este legea referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii. Am luat act că Parlamentul a adoptat un act normativ prin care au fost prorogate termenele pentru pensionarea anticipată a magistraților și completurile de doi. Am acceptat amendamentele lui Ioan Cupșa și Robert Cazanciuc și am eliminat cele două articole din lege. Am păstrat articolul care se referă la concursul de admitere la INM.

Am decis să ne asumăm răspunderea pentru că altfel sistemul de justiție ar fi fost grav afectat. Ne bucurăm că Parlamentul a adoptat prorogarea termenelor și rămânem cu articolul privind INM”, a declarat Orban, de la Tribuna Parlamentului.

Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a fost votată. Dacă Guvernul nu a fost demis, programul se consideră adoptat, iar aplicarea devine obligatorie pentru Guvern.

Despre cel de-al doilea proiect, cel privind OUG 51, premierul a afirmat:

„Motivul pentru care am decis să ne angajăm răspunderea pe acest proiect de lege e că Ordonanța Guvernului nr. 51 care, teoretic, a fost adoptată pentru a asigura punerea în practică a regulamentului 1370, de fapt a creat situații negative, transformând din serviciu public de transport în serviciu comercial și, de asemenea, prelungind valabilitatea licențelor și obligația de organizare a procedurilor competitive pentru acordarea licențelor până în 2023. Asta e pe scurt. Azi sunt copii care nu merg la școală, că nu li se mai decontează naveta școlară. Aunt afectate și alte categorii vulnerabile de populație din cauza acestei OUG. Dintre amendamentele prezentate deparlamentari, 8 la număr, am decis să respingem 6. Am acceptat două. Valabilitatea licențelor de transport se prelungește până la 30 iunie 2021. Inițial era prevăzut până la 31 decembrie 2020. Am acceptat și amendamentul prin care CJ au obligația de a derula până la 31 iulie 2021 licitațiile pentru serviciile județene de transport.”.

Despre Legea plafoanelor bugetare, premierul a afirmat:

„Obiectivul nostru este ca proiectul de lege al bugetului de stat și proiectul de lege al bugetului asigurărilor sociale de stat să fie adoptate până la 31 decembrie. Legea bugetului de stat nu poate fi trimisă în Parlament fără să fie în vigoare Legea plafoanelor bugetare. De aceea, am decis să ne angajăm răspunderea. În cursul acestui an, deficitul bugetar va depăși 4% din PIB. Este clar că urmare a acestui deficit bugetar pe anul 2019 trebuie să facem pași spre a readuce deficitul bugetar în cadrul prevederilor din Tratatului UE, sub 3%. Sigur că acest obiectiv nu poate fi realizat în 2020.

Anul viitor trebuie aplicată legea pensiilor, trebuie aplicată legea salarizării în sectorul public și alte legi. Din păcate, în Parlament e o febrilitate foarte mare și continuă să fie adoptate legi care angajează resurse bugetare, în condițiile în care suntem într-o situație extrem de dificilă.

Vă spun limpede, să știți, bugetul României pe 2020 nu mai suportă nicio nouă cheltuială suplimentară. Orice cheltuială suplimentară care e rezultatul adoptării unor legi va duce la creșterea deficitului sau de a efectua cheltuieli vitale pentru economie. De asemenea, va crea probleme mari pentru absorbția fondurilor europene, din cauza capacității mici de cofinanțare. V-am spus ca să reflectați când vor mai veni proiecte de legi, indiferent de cine sunt inițiate, că e aproape imposibil să mai venim cu proiecte de legi fără sursă de finanțare”.