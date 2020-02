Premierul Ludovic Orban a declarat că toate cele 25 de ordonanțe de urgență adoptate de Guvern în ședința-maraton de marți sunt fundamentale și generează efecte pozitive pentru români.

„Toate ordonanțele de urgență pe care le-am adoptat sunt fundamentale, indispensabile, care generează doar efecte favorabile pentru România și pentru români”, a spus Orban.

Despre comparația cu Guvernul PSD și adoptarea OUG 13, cea care a scos în stradă sute de mii de români, liderul liberal a afirmat: „Emiterea acestor ordonanţe de urgenţă s-a făcut în deplină transparenţă şi nu au fost ordonanţe de urgenţă care să îi scape pe puşcăriabilii din PSD, ci sunt ordonanţe de urgenţă care rezolvă problemele României şi ale românilor”.

„Românii nu aşteaptă de la Parlamentul dominat de PSD nimic, în schimb aşteaptă de la Guvernul pe care îl conduc să rezolvăm problemele României, să rezolvăm problemele pe care le au. O să discutăm în detaliu acest subiect cu obiectul de reglementare al ordonanţelor şi de ce a fost necesară să emitem aceste ordonanţe de urgenţă”, a mai spus premierul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.