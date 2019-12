Ludovic Orban anunță a treia rectificare bugetară din acest an (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a explicat, vineri, că va plăti datoria statului către frații Micula din fondul de rezervă al Guvernului. Acesta se va goli, dar luni va fi efectuată o rectificare bugetară pentru a-l completa.

Ar fi a treia rectificare bugetară din acest an.

„Am luat decizia de a plăti titlul executoriu de 85 de milioane de euro, din fondul de rezervă. Bineînțeles, asta va lăsa, pentru moment, fondul de rezervă fără disponibilul necesar autorităților locale. Tocmai aceea, am stabilit împreună cu ministrul Finanțelor ca luni să efectuăm o nouă rectificare bugetară, astfel încât să realimentăm fondul de rezervă al premierului cu banii necesari pentru autoritățile locale”, a declarat Ludovic Orban.

Acesta a explicat anterior că ROMATSA se găsește în pericol de a nu mai putea efectua serviciile de navigație aeriană. Conturile ROMATSA au fost blocate după ce fraţii Micula au câștigat un proces împotriva statului român și trebuie să primească despăgubiri.

„Ne găsim într-o situație extrem de gravă. La ora actuală ROMATSA se găsește într-un pericol de a nu mai putea efectua serviciile de navigație aeriană, din cauza lipsei resurselor financiare. Condițiile de acordare a certificatului de furnizor de servicii aeriene sunt stabilite la nivel european, sunt condiții foarte stricte, iar printre ele ROMATSA trebuie să aibă sustenabilitate din punct de vedere financiar”, a precizat premierul. (Detalii AICI)

