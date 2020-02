Orban, despre transformarea alocaţiilor în vouchere: Nu am spus că avem un proiect de lege. Unii au făcut știri false

Ludovic Orban, premierul desemnat, a declarat că liberalii nu au niciun fel de proiect de lege privind transformarea alocațiilor în vouchere, dar aceasta este, totuși, o variantă care ar putea fi luată în considerare, astfel încât banii chiar să fie cheltuiți în interesul copiilor.

„Am evocat posibilitate impozitării pe venit diferențiat sau posibilitatea, ca să ai o garanție că banii se duc în interesul copilului, de a exista vouchere. Nu am spus că am, nu am spus că avem un proiect de lege. Nici nu avem în programul de guvernare așa ceva. Din păcate, sunt unii care au făcut știri false din ceea ce am spus eu”, a declarat Ludovic Orban.

Luni, el afirmase că PNL nu a luat o decizie cu privire la alocațiile pentru copii, dar a fost analizată varianta ca acestea să fie acordate sub formă de vouchere, care să poată fi folosite strict pentru cumpărarea de produse în folosul copiilor: „Nu am luat nicio decizie în privința alocațiilor, am vorbit doar despre faptul că există și alte modele. În alte țări există un stimulent pentru familiile cu mai mulți copii, ca de exemplu o reducere a impozitelor. Este, de fapt tot un stimulent. Mai există și varianta în care alocațiile să fie acordate sub formă de vouchere, care să poată fi folosite doar în interesul copiilor”.

Ideea a fost susținută și de Florin Cîțu, propus pentru a fi ministrul Finanțelor: „Propunerea domnului premier este una interesantă. Este un sistem folosit în SUA care încearcă să se asigure că banii nu vor fi folosiți de părinți în alte scopuri și vor fi direcționați în educație, sănătate, etc. E un sistem folosit și în SUA și în Finlanda și este unul de succes. Este o variantă pe care eu aș susține-o, dacă ar fi să mergem în această decizie. Vrem să ne asigurăm că acei bani se duc în beneficiul copiilor și nu în alte scopuri”.

Cîțu a ținut să dea asigurări că liberalii vor găsi bani pentru dublarea alocațiilor: „Vom căuta şi vom găsi bani şi pentru creşterea alocaţiilor din august 2020”.

Pe 16 ianuarie, Guvernul PNL a adoptat o Ordonanță de Urgență pentru amânarea, până la 1 august 2020, a termenului pentru dublarea alocațiilor. OUG a fost respinsă de Senat, dar votul final aparține Camerei Deputaților. Președintele Klaus Iohannis a precizat că şi el, şi guvernul doresc creşterea alocaţiilor pentru copii, dar „problema ţine de bugetul naţional”.