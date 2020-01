Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi, că Guvernul PNL își va angaja răspunderea în Parlament pentru alegerea primarilor în două tururi.

„PNL susține alegerea primarilor cu jumătate +1 dintre cetățenii care-și exprimă votul în alegerile locale. Acum peste doi ani, am anunțat un proiect de lege pentru a transpune această voință a oamenilor de îmbunătățire a modului de alegere a primarilor, de creștere a legitimității. Proiectul a fost parcat neregulamentar la o defuncță Comisie de cod electoral care era pe punctul de a-și încheia mandatul, pentru a împiedica intrarea în plenul Camerei Deputaților.

Evident că în discuțiile cu ministrul și cu alți colegi am luat decizia de a ne angaja răspunderea în Parlament pentru alegerea primarilor în două tururi”, a declarat Orban, la debutul ședinței de Guvern.

