Premierul Ludovic Orban a anunțat, la începutul ședinței de guvern, că marți demarează procedura angajării răspunderii Guvernului în Parlament pe trei proiecte legislative: în cazul Legilor Justiției, pe Legea plafoanelor bugetare și în cazul Ordonanței de Urgență 51.

„Ca și (SIC!) priorități avem un calendar foarte ambițios.

Azi trebuie să demarăm procedura angajării răspunderii Guvernului pe cele trei proiecte: modificarea Legilor Justiției prin prorogarea termenului de intrare în vigoare pentru cele trei articole care, dacă nu le prorogăm, e aruncat în aer sistemul de justiție. E vorba de pensionarea anticipată a magistraților, creșterea vechimii pentru intrarea în magistratură de la 2 la 4 ani și de creșeterea numărului de judecători care formează completele (SIC!) de la 2 la 3 judecători. Aceste prevederi din Legile Justiției trebuie obligatoriu prorogate. Anul viitorul trebuie să ne asumăm să le modificăm, adică practic să dispară din Legile Justiției.

Al doilea proiect e cel privind plafoanele, care e inițiat de Ministerul Finanțelor. E abolut necesară adoparea Legii plafoanelor cât mai rapid, căci Legea bugetului de stat nu putem s-o adoptăm în Guvern și s-o înaintăm spre dezbatere și aprobare Parlamentului decât după intrarea în vigoare a Legii plafoanelor.

Al treilea subiect pe care ne vom anagaja răspunderea e OUG 51, care se referă la transportul intrajudețean în special. Vă semnalez că am primit extrem de multe sesizări din partea multor părinți, că mulți copii sunt în situația în care nu se pot duce la școală că nu li se asigură transportul decât dacă plătesc contravaloarea cursei dus-întors. E vorba de copii care nu se duc la școală în localitatea în care beneficiază, ci în altă localitate. Sunt multe familii care nu-și permit acest cost”, a declarat premierul.

