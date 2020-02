Orban: Un Parlament dominat de forțe retrograde, de aleși născuți din pixul lui Dragnea, a decis căderea Guvernului (VIDEO)

Ludovic Orban a declarat că Guvernul pe care îl conduce a căzut prin votul „parlamentarilor născuți din pixul lui Dragnea”.

„Un parlament dominat de forțe retrograde, așa cum i-am numit ”parlamentari născuți din pixul lui Dragnea”, care au călcat în picioare democrația și interesele României, a decis azi, prin moțiune de cenzură, căderea Guvernului pe care îl conduc.

Suntem mândri de faptul că, într-un timp scurt, am reparat multe din stricăciunile PSD, suntem mândri că am așezat România în rândul națiunilor europene pe picior de egalitate, am refăcut credibilitatea României, suntem mândri că am refăcut încrederea mediului de afaceri în guvern.

Am reușit să luăm decizii cu impact extrem de favorabil asupra românilor: eliminarea supraaccizei pe combustibil, abrogarea recursului compensator, rectificarea bugetară care ne-a permis să plătim toate datoriile provocate de guvernările PSD, am adoptat proiectul de buget până la 31 decembrie”, a susținut Ludovic Orban.

